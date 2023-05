PSG : Il fait une grande annonce sur l’avenir de Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, son départ se précise sérieusement. La rumeur Al Hilal prend de l’ampleur puisque le club saoudien est le seul à avoir fait une offre. Néanmoins, le FC Barcelone n’a pas lâché l’affaire et espère encore rafler la mise. Pep Guardiola n’attend que cela.

C’est un sujet qui n’a pas fini d’agiter le marché des transferts. Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG et pour le moment, son avenir est encore indécis. Vu la situation avec Paris et son récent séjour improvisé en Arabie saoudite, difficile d’imaginer le champion du monde argentin prolonger son aventure avec le PSG. Se pose donc la question d’un éventuel retour au FC Barcelone, son club de toujours.

Le FC Barcelone veut rapatrier Messi

Même si Al Hilal fait le forcing avec une offre légendaire, Lionel Messi a une priorité : revenir au Barça. L’attaquant du PSG ne souhaitait pas partir il y a deux saisons et maintenant que son contrat prend fin avec Paris, Messi veut revenir là où tout a commencé. Néanmoins, il faudra que le club catalan lutte pour réunir les moyens financiers nécessaires afin de ramener la Pulga. Pep Guardiola, lui, souhaite le voir revenir.

PSG : Messi enflamme le mercato, un proche l’interpelle https://t.co/VIXgi6TptB pic.twitter.com/GgM1srErIt — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Guardiola réclame son retour