Transferts - PSG : Un départ officialisé, le prochain club de Messi est annoncé

Une page se tourne au FC Barcelone avec le départ officialisé de Sergio Busquets, qui pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de Lionel Messi. Le milieu espagnol est en effet annoncé en Arabie saoudite, au même titre que l’attaquant du PSG. Les retrouvailles entre les deux amis pourraient ainsi se faire dans le golfe Persique, du côté d'Al-Hilal…

Alors que l’avenir de Lionel Messi reste incertain, celui de Sergio Busquets se précise. Le départ du milieu espagnol a été officialisé ce mercredi par le FC Barcelone, alors que son bail prend fin à l’issue de la saison. « Il est temps d’annoncer que cette saison sera ma dernière avec le FC Barcelone , a commenté l’Espagnol de 34 ans. Ce fut une aventure inoubliable. Depuis que je suis petit, j’ai toujours rêvé de jouer avec ce maillot et dans ce stade. La réalité a dépassé tous mes rêves. Je n’aurais jamais cru jouer plus de 15 ans dans le meilleur club du monde. Le club de ma vie. Celui dont je serais toujours fan, dont j’ai été capitaine et où j’ai joué plus de 700 matches. Ce fut un honneur. »

Busquets en route vers l’Arabie saoudite avec Messi ?

Annoncé aux Etats-Unis et en Arabie saoudite ces dernières semaines, Sergio Busquets devrait désormais prendre le chemin d’Al-Hilal. Selon les informations divulguées par El Chiringuito , le futur ex-milieu du FC Barcelone va rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo, en compagnie de Lionel Messi. Une source saoudienne, citée par l’ AFP ce mardi, avait déjà affirmé que l’affaire était « conclue » pour l’arrivée de l’Argentin à Al-Hilal.

Jordi Alba pourrait les rejoindre