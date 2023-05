PSG : Lionel Messi va retrouver Cristiano Ronaldo, le plan est fou

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi a désormais de grandes chances de quitter le PSG. Bien qu'une prolongation semblait en excellente voie en décembre dernier, la situation a bien évolué entre temps et l'Argentin cherche un nouveau club qui pourrait bien être Al-Hilal qui accélère toujours pour réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L'avenir de Lionel Messi ne semble plus s'écrire du côté du PSG. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin est désormais proche d'un départ compte tenu de sa seconde partie de saison et la sanction récemment infligée par le club de la capitale après son escapade en Arabie Saoudite n'a fait que confirmer un divorce qui paraît désormais inéluctable. D'ailleurs, c'est bien dans le pays du Golfe qu'il pourrait poursuivre sa carrière. Ben Jacobs dévoile d'ailleurs le plan d'Al-Hilal, bien décidé à faire renaître la rivalité avec Cristiano Ronaldo.

L'Arabie Saoudite fait le forcing pour réunir Messi et Ronaldo

« Le sentiment est que toutes les personnes impliquées dans un accord potentiel veulent une rivalité Messi-Ronaldo à Riyad, c'est pourquoi Al-Hilal a toujours été le club visé. Rien n'est encore fait ou signé, mais les personnes proches du dossier sont certainement plus confiantes aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Et l'une des raisons est qu'un maintien au PSG n'est plus d'actualité », écrit le journaliste anglais dans sa chronique pour CaughtOffside , avant de poursuivre.

Messi à Al-Hilal, ce n'est pas encore bouclé