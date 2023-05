Transferts : L’offre à 500M€ qui va secouer le mercato du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi vit certainement ses derniers moments avec le PSG, une prolongation n’étant plus d’actualité. D’après une source locale citée par l’AFP, l’avenir de l’Argentin se situe en Arabie saoudite, avec une offre faramineuse formulée pour convaincre le septuple Ballon d’Or de quitter l’Europe et rejoindre Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi vit ses derniers moments avec le PSG. Alors que les discussions entre les deux parties ont été entamées il y a plusieurs mois pour une prolongation, l’heure est désormais au départ pour le champion du monde argentin. Une situation qui n’a évidemment pas échappé au FC Barcelone, qui travaille sur le retour de son ancien joueur depuis plusieurs mois, mais Joan Laporta pourrait se faire doubler par l’Arabie saoudite, offrant un pont d’or à Messi pour le convaincre de rejoindre Cristiano Ronaldo.

Accord trouvé avec l’Arabie saoudite ?

Ce mardi, une nouvelle bombe a relancé le feuilleton Messi, une source saoudienne citée par l’ AFP annonçant que l’affaire était « conclue » pour l’arrivée de l’attaquant dans le pays du Golfe, probablement à Al-Hilal. « Le contrat est exceptionnel. Il est énorme. Nous finalisons encore quelques détails », a-t-elle ajouté. Selon L’Equipe , une offre historique a effectivement été dégainée.

500M€ par saison hors bonus, le salaire record offert à Messi