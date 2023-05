PSG : Messi signe un contrat surréaliste, il le balance en direct

La rédaction

Ces derniers jours, l'aller-retour de Lionel Messi en Arabie Saoudite a fait couler beaucoup d'encre. Il résulte d'un accord conclu en janvier 2021 avec l'office du tourisme saoudien dont les contours ont été dévoilés par la presse espagnole ce lundi. On apprend que le joueur du PSG devrait toucher 22,5M€ sur trois ans.

Ces derniers jours, des tensions sont apparues entre Lionel Messi et le PSG. Une situation qui trouve sa source dans le voyage entrepris par le joueur argentin en Arabie Saoudite. Sous contrat avec l'office du tourisme saoudien, le champion du monde s'est rendu à Riyad, séchant un entraînement de Christophe Galtier. Le PSG a décidé de le frapper fort en le suspendant pour une durée de deux semaines. Une sanction finalement levée après que Messi ait publié une vidéo pour présenter ses excuses. Alors que la polémique retombe doucement, Eduardo Inda a apporté ce fameux contrat sur le plateau d 'El Chiringuito . L'occasion d'en connaître les détails.





Un journaliste espagnol dévoile le contrat de Messi

Le patron d' OK Diario révèle que le deal a été bouclé en janvier 2021, mais n'est entré en vigueur qu'en 2022 en raison de la pandémie. Celui-ci devrait être prolongé jusqu'à la fin de l'année 2023 et devrait permettre à Lionel Messi d'empocher près de 22,5M€. On apprend également que plusieurs parties ont pris part au contrat. Le joueur du PSG bien évidemment, le ministère du tourisme saoudien, mais aussi la Sela Sports Company, chargé d'organiser les évènements sportifs au sein du pays. Messi a pour mission de promouvoir l'Arabie Saoudite sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site de l'office du tourisme. Le journaliste annonce qu'une clause d'exclusivité a été insérée dans ce contrat.

Une clause d'exclusivité présente dans le contrat