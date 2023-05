Messi s’est fait un nouveau pote, le Real Madrid va enrager

Jean de Teyssière

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. Cette dualité a atteint son paroxysme lors de l'ère Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, qui ont évolué dans le même championnat entre 2009 et 2018, écrivant chacun à leur tour les plus belles pages de l'histoire du football. Alors quand Sergio Ramos, autre idole du Real Madrid devient proche, voire ami avec Lionel Messi au point de le suivre jusqu'en Arabie Saoudite, les supporters madrilènes pourraient prendre cette amitié comme une trahison.

Lorsqu'en 2021 Lionel Messi et Sergio Ramos débarquent en même temps au Paris Saint-Germain, les voir sous le même maillot paraissait forcément bizarre. Après deux ans de cohabitation, les deux hommes, rivaux pendant seize ans, ont disputé plusieurs matchs sous les mêmes couleurs : celle du PSG. Au point de se lier d'amitié ?

Un exil saoudien pour Messi

Comme évoqué dans le journal L'Equipe , l'Arabie Saoudite fait tout pour faire venir Lionel Messi dans le championnat saoudien la saison prochaine. Libre à la fin de son contrat en juin prochain, l'Arabie Saoudite ne veut pas manquer cette occasion. Et pour se faire, le royaume est prêt à faire venir tous les amis de Messi. Ainsi, les noms de Jordi Alba, Sergio Busquets, ses amis du FC Barcelone sont évoqués pour rejoindre eux-aussi le championnat saoudien tout comme ceux des champions du monde argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria…

Sergio Ramos, prêt à suivre Messi ?