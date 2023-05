Messi, Neymar, Payet… Toutes les infos mercato du 9 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi a trois offres en main

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a l'embarras du choix pour son avenir. Selon les révélations de l'émission espagnole El Chiringuito , l'attaquant argentin a déjà reçu trois offres de contrat concrètes pour la saison prochaine : une du PSG pour prolonger, et deux à l'étranger en provenance de l'Inter Miami en MLS et du club saoudien d'Al-Hilal. Il se murmure d'ailleurs que sa famille ne serait pas forcément disposée à signer en Arabie Saoudite, et pourtant...



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : C’est réglé, Messi signe pour Al-Hilal

L' AFP confirme les révélations de la presse espagnole et annonce que l'affaire est conclue entre Lionel Messi et Al-Hilal. L'attaquant du PSG va donc partir libre en direction de l'Arabie Saoudite cet été, où il y retrouvera un certain Cristiano Ronaldo, qui évolue de son côté à Al-Nassr.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Neymar veut partir et vise la Premier League

Selon ESPN , Neymar envisage bel et bien de quitter le PSG cet été où il n'est plus du tout épanoui, et l'attaquant brésilien aurait déjà un point de chute en tête. Il souhaiterait en effet rebondir en Premier League où plusieurs clubs lui font les yeux doux depuis un moment, et principalement Chelsea qui serait toujours en course. De son côté, le FC Barcelone n’a pas l’intention de se positionner, et un retour au Brésil n’est pas non plus une option envisagée par Neymar.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Mbappé veut voir Ramos prolonger

Le journaliste espagnol Eduardo Inda a révélé dans l'émission El Chiringuito que Kylian Mbappé militait en faveur d'une prolongation de contrat de Sergio Ramos au PSG : « Le sujet passif de la nouvelle est Mbappé, mais le sujet actif est Sergio Ramos. Il a demandé au PSG de faire un effort pour garder Ramos. Sergio a négocié sa prolongation pour une année supplémentaire avec l'équipe parisienne. Ils veulent réduire son contrat. J'ai déjà raconté que Luis Campos avait annoncé une baisse de salaire de 50 %. Mbappé a lancé une pique en faveur de Ramos parce qu'il pense qu'il est l'une des rares recrues à avoir fait preuve d'engagement envers le club », indique le journaliste d' OK Diario .



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Payet ne partira pas cet été

Malgré son temps de jeu très limité cette saison et son nouveau statut de remplaçant, Dimitri Payet n'aurait aucune intention de quitter l'OM lors du prochain mercato selon les révélations de La Provence . Pour rappel, son contrat court jusqu'en 2024.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : La prochaine destination de Guendouzi déjà connue ?

Annoncé sur le départ cet été à l'OM, Mattéo Guendouzi a gardé une grosse cote en Premier League. Selon Fabrizio Romano, il existerait plusieurs intérêts concrets dans le championnat anglais pour le milieu de terrain marseillais. Aston Villa est en course depuis un bon moment, mais d’autres écuries comme West Ham par exemple gardent également un oeil sur Guendouzi, qui devrait donc traverser la Manche cet été.



Pour plus d'informations, cliquez ici