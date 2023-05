OM : Mis à l’écart, il prend une décision surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé cette saison par Igor Tudor, Dimitri Payet pourrait être poussé au départ cet été, comme Steve Mandanda il y a un an. Cependant, le numéro 10 de l'OM, dont le contrat s'achève en 2024, refuserait de partir, tout en étant parfaitement conscient qu'il ne sera probablement plus un joueur important à Marseille.

Il est probablement le grand perdant du changement d'entraîneurs l'été dernier. Titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet n'est effectivement plus qu'un joker de luxe aux yeux d'Igor Tudor. Une situation qui a bien évidemment jeté un froid sur l'avenir du numéro 10 de l'OM, pourtant érigé en « Marseillais à vie » par Jacques-Henri Eyraud.

Payet refuse de quitter l'OM

Sous contrat jusqu'en 2024, Dimitri Payet a conscience qu'il n'entre plus dans les plans de l'OM et qu'il risque de vivre une nouvelle saison frustrante s'il poursuit l'aventure. Et pourtant, selon les informations de La Provence , le Réunionnais n'a aucune intention de partir cet été. Très heureux à Marseille et adulé des fans de l'OM, Dimitri Payet, dont le salaire va encore diminuer la saison prochaine, refuse de quitter le club phocéen.

Une fin de saison tronquée pour Payet ?

Néanmoins, cela ne devrait pas l'empêcher de vivre une fin de saison frustrante. Et pour cause, alors qu'il reste sur deux entrées en jeu convaincantes contre Auxerre (2-1) et à Lens (1-2), Dimitri Payet pourrait être suspendu plusieurs matches à cause d'une claque infligée à Yannick Cahuzac, adjoint de Franck Haise dans le staff des Sang-et-Or.