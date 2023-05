Neymar : Le PSG va se faire piéger !

Axel Cornic

Une page va se tourner au Paris Saint-Germain, avec les dirigeants qui souhaitent opérer un énorme coup de balai après l’énième échec en Ligue des Champions. Personne ne semble être à l’abri et c’est notamment le cas pour Neymar qui, après avoir été poussé vers la sortie l’été dernier, serait toujours l’un des premiers indésirables... mais un départ semble pour le moment assez compliqué.

Les prochains mois s’annoncent très mouvementés au PSG, avec le mercato estival qui annonce une nouvelle révolution. La fin de contrat de Lionel Messi pourrait en effet permettre au club de boucler son départ, mais Neymar n’est pas en reste, puisque sa deuxième partie de saison décevante a réveillé les spéculations autour de son avenir.

Neymar poussé vers la sortie

La star brésilienne, qui a réalisé une fin d’année 2022 très aboutie, n’a pas vraiment su faire changer d’avis le PSG. Il ne faut en effet pas oublier que lors du dernier mercato Luis Campos a tenté de lui trouver un nouveau club. Neymar aurait ainsi été proposé à Chelsea ou encore à Manchester City, mais finalement un transfert n’a jamais semblé pouvoir se faire.

Un dossier très compliqué

Le PSG semble désormais vouloir mettre toutes les chances de son côté et pour cela, des concessions pourraient être faites pour Neymar. Plus question d’un transfert sec pour celui qui reste le joueur le plus cher de l’histoire, puisque les Parisiens seraient disposés à boucler un prêt avec option d’achat. Encore une fois la Premier League semble être la seule solution, mais aucune véritable piste ne se dégage actuellement.

