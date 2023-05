Transferts : Neymar a choisi sa prochaine destination, le PSG est fixé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin de faire l’unanimité à Paris, Neymar pourrait plier bagage durant le mercato estival, six ans après son transfert record pour 222M€. Luis Campos cherche depuis plusieurs mois à se séparer du numéro 10 du PSG, et il semble que les deux parties soient cette fois-ci sur la même longueur d’onde.

Recrue la plus chère de l’histoire du football, Neymar n’est jamais parvenu à faire l’unanimité au PSG, la faute à ses blessures à répétition et à un comportement parfois pointé du doigt. De quoi inciter Luis Campos à vouloir s’en séparer dès son arrivée dans la capitale l’été dernier, et la position du Portugais n’a pas évolué, surtout après cette saison chaotique, où les deux hommes sont notamment partis au clash après une défaite contre Monaco en février.

Neymar éjecté, le PSG va se faire recaler sur le mercato https://t.co/2aidMX80KS pic.twitter.com/A7Q6mHvmU9 — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Neymar prêt à partir

Et cette fois-ci, il semble que Neymar et le PSG pourraient être sur la même longueur d’onde. Alors que la formation parisienne souhaite ouvrir un nouveau chapitre du projet QSI avec le départ du Brésilien et de son coéquipier Lionel Messi, ESPN annonce que la star auriverde est disposée à plier bagage, estimant qu’il serait préférable de jouer ailleurs la saison prochaine, ne se sentant plus désiré à Paris après la venue d’une cinquantaine de supporters du PSG devant son domicile la semaine dernière.

La Premier League lui fait de l’œil

Alors qu’il ouvre désormais la porte à un départ, Neymar se verrait bien découvrir pour la première fois de sa carrière, à 31 ans, la Premier League. Probablement le seul championnat européen où l’ancien du FC Barcelone pourrait obtenir des émoluments se rapprochant de ceux qu’il perçoit aujourd’hui au PSG. Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle ont récemment été cités parmi de possibles destinations pour Neymar, reste à voir si l'une d'elles passera à l'action lors du mercato estival.