Messi - PSG : Trois offres sont révélées !

Le contrat de Lionel Messi s'achève le 30 juin prochain, et son avenir ne semble plus du tout s'écrire du côté du PSG. L'Argentin devrait quitter le club de la capitale, mais sa future destination reste incertaine. Néanmoins, le champion du monde ne manquerait pas de proposition puisqu'il aurait déjà trois offres entre ses mains.

L'avenir de Lionel Messi continue de faire parler. Et pour cause, le contrat de la star argentine s'achève le 30 juin et compte tenu de récents évènements, son avenir ne semble plus être du côté du PSG. Reste désormais à connaître son futur club. Et plusieurs offres auraient déjà été transmises au champion du monde.

Messi a reçu trois offres...

En effet, selon les informations du Chiringuito , qui cite des sources proches de l'entourage de Lionel Messi, La Pulga a déjà reçu trois offres pour la saison prochaine. D'après le média espagnol, le PSG aurait ainsi maintenu sa proposition, mais il est désormais peu probable que l'Argentin y réponde favorablement. L'Inter Miami en MLS et le club saoudien d'Al-Hilal sont à l'origine des deux autres propositions.

... mais il n'a pas encore tranché