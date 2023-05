Mourinho, Aulas, Galtier… Toutes les infos mercato du 8 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Luis Campos veut Mourinho au PSG

Selon les révélations de RMC Sport , Luis Campos fait de José Mourinho sa grande priorité pour la succession de Christophe Galtier la saison prochaine sur le banc du PSG. Le conseiller sportif estime que son compatriote portugais, actuellement en poste à l'AS Rome, sera l’homme de la situation pour faire briller le PSG la saison prochaine.



PSG : Le clan Mourinho réagit

Qu'en est-il du côté de José Mourinho vis-à-vis du PSG ? Contactées par RMC Sport , des sources proches de l'entraîneur portugais de l'AS Rome ont nié tout prise de contact de la part de Luis Campos pour le moment, alors que le Special One est annoncé comme une cible prioritaire du conseiller sportif du PSG.



OL : Coup de tonnerre, Aulas quitte la présidence

C'était dans l'air du temps depuis dimanche soir, et l'OL a officialisé la nouvelle dans la matinée via un communiqué : Jean-Michel Aulas n'est plus le président du club rhodanien. Après 36 années de règne et de nombreux titres remportés, l'emblématique patron de l'OL passe donc le relais à John Textor, le nouveau propriétaire du groupe, qui reprend le flambeau.



PSG : Galtier fait le point sur sa situation

Interrogé dimanche soir en conférence de presse après la victoire du PSG à Troyes (3-1), Christophe Galtier a évoqué son cas personnel et son avenir au sein du club de la capitale : « Je veux commencer par dire que je suis très heureux d’être l’entraîneur du PSG. Croyez-moi. Je sais que c’est difficile. Je n’aurais jamais imaginé que nous aurions une deuxième partie de championnat aussi difficile, avec autant d’absences et des blessures importantes qui ont stoppé la saison de certains. Nous ferons un bilan à un moment donné mais l’objectif reste avant tout d’aller chercher le titre. Je le répète mais je suis ravi d’être l’entraîneur du PSG », indique Galtier.



