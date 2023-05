OL : Après le match de l’année, la grosse douche froide !

Arnaud De Kanel

L'OL et Montpellier ont livré une formidable bataille dimanche après-midi qui s'est finalement soldée par une victoire 5 buts à 4 des Gones au bout du temps additionnel. Un succès magistral qui a laissé place à l'euphorie mais les supporters ont vite déchanté ce matin. En effet, après 36 ans à la tête du club rhodanien, Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'OL.

Une page se tourne. Dimanche, l'OL a remporté le match de l'année face à Montpellier mais ses supporters étaient loin de s'imaginer que quelques heures plus tard, leur président allait quitter ses fonctions. 36 ans après, le club rhodanien change de boss, Jean-Michel Aulas est officiellement remplacé par John Textor.

+3⃣ points et celle-là elle est belle ! 👊🔴🔵 #OLMHSC 5-4 pic.twitter.com/2c5zMPW0vt — Olympique Lyonnais (@OL) May 7, 2023

Un match dingue

Amoureux ou non de l'OL, tout le monde s'est régalé dimanche après-midi en regardant cet OL-Montpellier qui ne payait pas de mine sur le papier au lendemain d'un RC Lens-OM très intense, et pourtant. Menés 4 buts à 1 à l'heure de jeu après un quadruplé retentissant d'Elye Wahi, les Gones ont réussi à renverser la situation pour finalement s'imposer 5 buts à 4 à la dernière seconde grâce à un but d'Alexandre Lacazette, lui aussi auteur d'un quadruplé. Pendant ce temps-là, un énorme changement était acté en coulisses.

La bombe Aulas

Cette fois-ci, c'est fait. Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'OL. La nouvelle est tombée au petit matin et elle a été officialisée par le biais d'un communiqué d'OL Groupe. Désormais, c'est le propriétaire John Textor qui reprend le flambeau. Une immense page se tourne, cela faisait 36 ans qu'Aulas présidait à la tête du club dont il a écrit la plus longue et glorieuse page de son histoire.