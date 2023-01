Une «erreur», Aulas règle ses comptes à l’OL

La rédaction

Rien ne va plus à l’Olympique Lyonnais ! Bien loin des places européennes après 19 journées, l’OL s'empêtre dans une nouvelle crise. Le mercato n’aide pas alors que les Gones viennent de perdre Tête, Toko-Ekambi, Faivre et Gusto, même si ce dernier a est prêté par Chelsea dans la foulée. Et Jean-Michel Aulas, président de l’OL a sorti les crocs.

Dans une interview accordée au Monde ce dimanche, Jean-Michel Aulas est longuement revenu sur la crise dans laquelle s’est embourbée le club septuple champion de France. Il a tenu à conforter le directeur sportif, criblé de critiques Bruno Cheyrou et a violemment critiqué Juninho, son prédécesseur, coupable de tous les maux de l’OL selon lui.

Il s’est trompé sur Juninho

Dans les colonnes du Monde , Jean-Michel Aulas, le président de l’OL a dressé le bilan des années Juninho à la tête de la direction sportive de l’OL : « J’ai fait ma première erreur de stratégie de ressources humaines en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni. Ça n’a pas fonctionné : était-ce parce qu’il n’était pas compétent ou parce que je l’ai mis à un poste qui ne correspondait pas à ses compétences ? On a de moins bons résultats depuis deux ou trois ans, mais ce n’est pas un déclassement sportif. On sait pourquoi et on l’a bien identifié. On vient de corriger et ça va repartir. C’est sur son poste que je me suis trompé. Pas sur lui. Je lui ai donné les clés de la maison parce que les supporteurs le réclamaient et je pensais qu’on allait résoudre tous les problèmes. Je souhaitais ardemment son retour. J’ai galéré deux ans à le faire revenir. On a lui donné un bonus de bienvenue énorme. Son retour, c’était l’extase. Par contre, dans l’application de la responsabilité, je n’ai pas été bon. C’est ce que j’ai dit aux supporteurs : s’ils ont des réclamations à faire, c’est à moi qu’il faut les faire, a indiqué le président, avant de conclure sur le cas du Brésilien. On essaie de faire partir des joueurs parce qu’ils ont un certain nombre de difficultés avec le public et parce qu’on n’a pas l’impression que le jeu de l’équipe soit accéléré ou qu’il y ait assez d’agressivité. Que vous le vouliez ou non, ce sont des joueurs qui ont été recrutés dans les quatre dernières années. »

L’OL au cœur d’une polémique raciste, il dénonce un scandale https://t.co/5JDbAHLj0y pic.twitter.com/UKj3CZpAvI — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

