L’OL au cœur d’une polémique raciste, il dénonce un scandale

A l'OL, l'ambiance serait délétère. A tel point que plusieurs membres de l'équipe porteraient de graves accusations en interne. Certains se seraient, notamment, interrogés sur Houssem Aouar et son changement de look. A en croire le journaliste Romain Molina, le club penserait que le joueur s'est radicalisé. Une information, qui ne surprend pas Jacques Faty, passé par l'OM.

Rien ne va à l'OL. Sur le terrain, la situation est délicate. La formation pointe à la 9ème place, à 18 points du podium. Et en coulisses, ce n'est pas mieux. L'ambiance serait délétère comme l'a indiqué Romain Molina sur sa chaîne Youtube . Selon le journaliste, la méfiance est de mise au sein du club lyonnais et des rumeurs sont colportées notamment sur le cas Houssem Houar. Ce vendredi, Molina a relaté une incroyable anecdote.

« Il ne se radicaliserait pas là ? »

« Sur la paranoïa du club, il y a une anecdote qui est tellement parlante. Aouar s’est fait pousser la barbe, etc… Et je crois qu’il est allé à la Mecque. En tout cas, au club, t’as des mecs au club qui se sont dits : "Oh la la, il ne se radicaliserait pas là ?". Pour vous montrer à quel point l’ambiance est psychédélique » a déclaré Romain Molina.

On est pas surpris par ce club. On vivait la meme chose a mon epoque. https://t.co/3EklghdDRP — FATY Doudou Jacques (@JacquesFaty) January 28, 2023

Ancien de Ligue 1, Jacques Faty dénonce