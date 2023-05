Messi : Le discours qui va rendre fou le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé sportif de l'année aux Laureus World Sports Awards qui se déroulait lundi soir à Paris, Lionel Messi a fait un discours sur la scène du Pavillon Vendôme. La Pulga n'a évidemment pas manqué de rappeler son émotion après avoir réalisé son rêve de devenir champion du monde avec l'Argentine, tout en glissant un petit mot pour le FC Barcelone. Mais rien pour le PSG...

Et une nouvelle récompense individuelle pour Lionel Messi. Lundi soir, l'Argentin a en effet été nommé sportif de l'année aux Laureus World Sports Awards. Une distinction qui vient notamment saluer son titre de champion du monde arraché avec l'Albiceleste en décembre dernier au Qatar. Le numéro 30 du PSG a donc fait un discours de remerciement, qui ne devrait pas plaire à son club.

Lionel Messi oublie le PSG dans son discours !

« Je fais un sport collectif et cette année, j'ai réalisé mon plus grand rêve : gagner la Coupe du monde avec mon équipe nationale. Cela m'a coûté cher, à la fin de ma carrière », lâche ainsi Lionel Messi sur la scène du Pavillon Vendôme après avoir obtenu son trophée, avant de poursuivre, toujours sans nommer le PSG.

«J'ai eu beaucoup de joie avec Barcelone»