Le PSG se rassure, un appel est lancé

Benjamin Labrousse

Alors qu’il ne reste désormais plus que quatre rencontres de Ligue 1 à disputer, le PSG a fait un grand pas vers un nouveau titre de champion de France. Malgré l’atmosphère tendue régnant à Paris, les hommes de Christophe Galtier se sont montrés sérieux face à Troyes (victoire 1-3) ce dimanche. Après ce succès, Gianluigi Donnarumma a appelé à l’union en vue de la fin de saison.

Que le PSG en avait besoin. Ce dimanche, c’est un club parisien secoué par un climat particulier qui se rendait au Stade de l’Aube pour affronter Troyes, relégable. En effet, en plus de l’absence de Lionel Messi suspendu pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans l’accord du club, Christophe Galtier, qui comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin avril devrait rester l’entraîneur du PSG la saison prochaine, devait composer avec de nombreux absents.

Le PSG s’impose avec sérieux face à Troyes

De plus, la victoire du RC Lens ce samedi face à l’OM mettait la pression aux Parisiens, qui n’avaient plus que trois points d’avance sur leur dauphin. Mais au sortir d’une prestation rassurante avec une victoire 3 buts à 1, le PSG fait un pas vers un 11ème titre de champion de France record à l’échelle nationale.

Gianluigi Donnarumma appelle à l’union