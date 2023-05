Surprise, le PSG revoit sa copie pour Messi

Jean de Teyssière

Après une semaine marquée par le scandale du voyage non-autorisé de Lionel Messi en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d'épaule en publiant une photo où l'on voit le septuple Ballon d'Or de retour au Camp des Loges. Au départ, une suspension de deux semaines avait été évoquée mais les récentes excuses publiques de Messi ont fait changer d'avis la direction parisienne.

L'affaire avait agité la planète football et elle semble s'être déjà réglée. Après avoir pris la décision de suspendre Lionel Messi, qui s'était rendu en Arabie Saoudite sans l'autorisation du PSG pour honorer un contrat d'ambassadeur de l'office de tourisme saoudien, la Pulga a fait son grand retour à l'entraînement ce lundi. Au départ, durant deux semaines, Messi ne pouvait pas se présenter aux entraînements, aux matchs et une retenue de deux semaines de salaire avait été évoquée.

Les excuses publiques de Messi

Dans une vidéo postée sur sa story Instagram , vendredi 5 mai dernier, Lionel Messi a pris de court bon nombre de personne en s'excusant publiquement envers le PSG et ses coéquipiers. « Je demande pardon à mes partenaires et au club. Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédente s, a-t-il notamment expliqué. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera . »

PSG : Coup de tonnerre annoncé pour Messi, c’est terminé https://t.co/JpH5cwo9Aj pic.twitter.com/IVe0eUE19D — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Le PSG fait un pas vers Messi