PSG - Messi : Une autre surprise en préparation ?

Hugo Chirossel

Parti en Arabie Saoudite sans l’accord de sa direction, Lionel Messi a écopé d’une suspension de 15 jours. Pourtant, l’Argentin a déjà fait son retour, puisqu’il était présent à l’entraînement du PSG ce lundi matin. Le club de la capitale a décidé de réduire la sanction infligée au septuple Ballon d’Or. La question est désormais de savoir s’il jouera samedi prochain, lors de la réception de l’AC Ajaccio.

Décidément, le PSG est plein de surprises. Alors que l’on ne s’attendait pas à le revoir avant la semaine prochaine, Lionel Messi a déjà fait son retour à l’entraînement. En effet, il était présent ce lundi matin au Camp des Loges, en atteste une photo publiée par le club de la capitale sur ses réseaux sociaux. L’Argentin avait écopé d’une suspension de deux semaines pour son escapade en Arabie Saoudite, pays dont il est ambassadeur du tourisme, effectué sans l’accord de sa direction.

PSG : Déjà une surprise pour Messi dans son prochain club ? https://t.co/sNMVjkmYvQ pic.twitter.com/EAcfzMGFJ8 — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Messi s’excuse, le PSG réduit sa sanction

Comme l’indique RMC Sport , c’est le message d’excuse publié vendredi dernier par Lionel Messi qui a fait changer d’avis le PSG. « Je demande pardon à mes partenaires et au club…, avance l’Argentin. Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédentes, explique le septuple Ballon d’or. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera », a déclaré Lionel Messi.

Un retour face à Ajaccio samedi ?