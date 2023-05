Le Qatar a fait une grave erreur au PSG, il dénonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter la situation au PSG, Thierry Henry s’est notamment prononcé sur les récentes polémiques et reproche au Qatar d’avoir créé une fracture avec les supporters du club. L’ancien international français regrette également que certains cadres du PSG ne protègent pas l’institution.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, plusieurs acteurs du football dénoncent le fait que l'institution n'est pas respectée. Et cette saison encore, les polémiques se sont enchaînés à Paris. Thierry Henry commente cette situation et regrette notamment la fracture qui se crée avec les supporters.

«Ce sont les anciens qui te donnent les règles quand tu arrives au club»

« En général, ce sont les anciens qui te donnent les règles quand tu arrives au club. Moi, quand je suis arrivé à Arsenal, c’était impossible de faire ce que j’avais envie de faire. Tu te faisais remettre à l’amende si jamais tu dépassais un peu ta fonction. Quand je suis arrivé au Barça, je rigolais avec le "Més que un club" inscrit dans la tribune, Xavi m’a remis dans le droit chemin, il m’a dit "tu n’as rien gagné ici… Quand tu auras gagné, tu pourras parler" », raconte-t-il pour Prime Vidéo avant de faire le lien avec le PSG.

«Au PSG, qui remet les gens en place ?»