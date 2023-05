Le PSG enchaine les scandales, il hallucine

Arnaud De Kanel

Le PSG est en pleine tempête ces derniers temps. Malgré tout, le club de la capitale est allé gagner à Troyes et se rapproche un peu plus d'un onzième titre de champion de France. Cette victoire n'a pas éclipsé le climat électrique qui entoure le PSG à l'image de Warren Zaïre-Emery qui n'en revient toujours pas.

Les dernières semaines ont été très agitées au PSG. Depuis le retour de la Coupe du monde en général, rien ne va plus dans le club qui multiplie les polémiques et les mauvais résultats sportifs. Cela impressionne le jeune Warren Zaïre-Emery, stupéfait d'un tel enchainement et persuadé que ça n'arrive qu'au PSG.

Improbable retour au PSG, qui mérite une deuxième chance ? https://t.co/UeS59siVT1 pic.twitter.com/Pwc0QWzuqS — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Les scandales se multiplient au PSG

Entre les accusations de racisme à l'encontre de Christophe Galtier, celles de viol concernant Achraf Hakimi, l'affaire Leo Messi, l'attitude de Neymar et enfin dernièrement l'interdiction donnée à ses supporters de faire le déplacement à Troyes, le PSG baigne dans les scandales. Warren Zaïre-Emery vit cela de l'intérieur et il ose à peine y croire.

«Dans un autre club, je n'aurais jamais vécu ça !»