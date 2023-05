Le PSG veut régaler Mbappé, c’est peine perdue

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et il semblerait qu’Harry Kane soit plus qu’une simple piste prise en considération par le PSG. Pour autant, Kylian Mbappé verrait Manchester United jouer un sale tour à Paris pour le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham.

Le PSG pourrait bien se trouver dans l’embarras. Dans le cadre du mercato estival, l’un des projets du Paris Saint-Germain serait de dénicher un attaquant axial autour duquel Kylian Mbappé pourrait tourner la saison prochaine. D’autant plus que les départs de Lionel Messi et de Neymar prennent de plus en plus d’ampleur.

Harry Kane, priorité du PSG

L’une des options privilégiées par le PSG pour le poste d’attaquant de pointe selon Le Parisien n’est autre qu’Harry Kane. Pour rappel, le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham voit son contrat arriver à expiration en juin 2024. Et selon Football Insider, le buteur des Spurs aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il ne rallongerait pas son bail. Une aubaine pour le PSG ? Pas vraiment.

Manchester United ne fera pas de figuration pour Kane…