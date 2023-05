«Barre-toi !» Une star du PSG proche de la sortie ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que Lionel Messi et Neymar, Marco Verratti pourrait être l’un des grands noms actuels du PSG à aller voir ailleurs cet été. Et Jérôme Rothen, qui s’est récemment pris le bec avec le milieu de terrain italien, dresse un bilan désastreux à son sujet et réclame son départ au plus vite.

Après avoir récemment révélé s’être clashé par téléphone avec Marco Verratti, Jérôme Rothen ne s’en arrête pas là avec le milieu de terrain italien ! L’ancien joueur du PSG, au micro de son émission sur RMC Sport , a évoqué les récentes révélations au sujet des envies de départ de Verratti cet été. L’international italien aimerait signer au Real Madrid, et le club d’Al-Hilal aurait également des vues sur lui.

Mercato - Messi : Ça part dans tous les sens pour le PSG https://t.co/R65ZyX7d8k pic.twitter.com/oOHU6cCwno — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Rothen dézingue Verratti

« Si Marco Verratti fuit ses responsabilités ? S'il n'y avait que ça. Et encore une fois je ne parle pas de ses qualités techniques, parce que ça peut être un joueur merveilleux, mais ça fait pas mal de mois, d'années même, que le joueur stagne, et dans le confort, beaucoup trop dans le confort, et sa déclaration est typiquement dans ce sens-là. C'est ça que je lui reproche. Il y a un constat qui est terrible : son nombre de matchs joués. Il n'a pas fait la Coupe du Monde, mais il est revenu avec presque 4 kilos en trop. Il a resigné et a un gros statut avec un salaire élevé. C'est à lui de montrer la voie aux autres, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est au club. Il a répété qu'il aimait le club, mais dans la vie de tous les jours, il fait pas les choses dans ce sens-là. Il ne peut pas recadrer des gens dans le vestiaire alors qu'il n'est pas irréprochable lui-même », estime Jérôme Rothen, qui dresse donc un constat sans appel : il souhaite voir Verratti quitter le PSG cet été.

« Tu ne mérites pas de rester ici »