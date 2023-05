PSG : Messi prêt à rejoindre Ronaldo ? Un fiasco est annoncé

Benjamin Labrousse

Annoncé depuis quelque temps sur le départ du PSG avec qui son contrat expire en juin prochain, Lionel Messi ne manque pas de prétendants. Car si le FC Barcelone prépare activement son retour, Al-Hilal a lancé les grandes manœuvres depuis plusieurs mois pour la signature du septuple Ballon d’Or. Mais la possible arrivée de Messi au Moyen-Orient où évolue un certain Cristiano Ronaldo, est loin de faire l’unanimité.

Deux ans et puis s’en va ? Lionel Messi ne semble pas parti pour prolonger avec le PSG en vue de la saison prochaine. Si selon la presse espagnole, c’est bel et bien l’Argentin qui souhaite quitter le club de la capitale de son plein gré, ce dernier a reçu il y a plusieurs mois, une offre de contrat au montant stratosphérique de la part d’Al-Hilal en Arabie Saoudite.

PSG : Incroyable révélation sur Messi, Cristiano Ronaldo va enrager https://t.co/BMVPr72eBJ pic.twitter.com/4y8MhPyCfM — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : des fins de carrières décevantes selon Stephen Brun

Sur le plateau du Super Moscato Show , Stephen Brun s’est exprimé avec tristesse sur la possible arrivée de Messi en Arabie Saoudite, où évolue notamment Cristiano Ronaldo. « Je suis triste, parce que l’on a l’impression que (Cristiano) Ronaldo et Messi, qui va faire la fin de carrière la plus flinguée ? Ils sont sur une bataille comme ça. Ça serait une déception énorme » , affirme le journaliste.

Messi vers Al-Hilal, un choix démesuré économiquement parlant