Le PSG veut éjecter Neymar, il «kiffe d’avance» le transfert

Alors que le mercato estival promet déjà d’être agité au PSG et notamment dans le sens des départ, plusieurs stars comme Neymar, Marco Verratti et Lionel Messi sont notamment concernées. Daniel Riolo, qui ne se montre pas tendre à leur égard, espère les voir quitter le PSG au plus vite afin que le monde se rende compte de leur niveau.

En plus de Lionel Messi qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison et semble bien parti pour rallier le club saoudien d’Al-Hilal, d’autres grands du club de la capitale sont également annoncés sur le départ. C’est notamment le cas de Neymar et de Marco Verratti, deux stars que Daniel Riolo ne souhaite plus voir sous le maillot du PSG. Et le chroniqueur de l’After Foot sur RMC s’en est donné à cœur joie à leur sujet lundi soir.

Transferts : Neymar a choisi sa prochaine destination, le PSG est fixé https://t.co/UTTERQdHzo pic.twitter.com/x9vwQncAwJ — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

« J’ai très envie de voir ça »

« Si le PSG réussit le lot de trois en se séparer de Neymar, Messi et Verratti, alors là c'est cadeau. (Sur Verratti) Comme je disais pour Messi, je suis pressé qu'il aille au Barça, qu'il aille faire vibrer les supporters du Barça. Que les Espagnols, les anciens du Barça qui nous donnent des leçons... mais je me régale à l'avance des matchs en Ligue des Champions, de voir Lionel Messi extraordinaire avec le maillot du Barça. J'ai très envie de voir ça. C'est comme Verratti, mais je suis pressé de le voir dans son futur club tout casser, tout démonter tellement il sera fort, tellement il va se remettre à bosser, tellement ses tests physiques vont s'améliorer, tellement les entraineurs pourront lui donner la position idéale pour lui parce que Paris en 10 ans, on sait toujours pas s'il est 6, 8, 10 ou 8 et demi », lâche Riolo.

« Je kiffe à l’avance »