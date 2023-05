Mourinho - PSG : Il dénonce un scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, le nom de José Mourinho circule du côté du PSG afin de remplacer Christophe Galtier. Une piste qui ne semble pas complètement convaincre Daniel Riolo qui regrette que Luis Campos ne donne l’image que de travailler avec des proches, notamment dans l’écurie de Jorge Mendes. Le journaliste pense même à un bluff.

Alors que l'avenir de Christophe Galtier est toujours aussi incertain, le nom de José Mourinho circule ces derniers jours pour le PSG. Comme révélé par le10sport.com, il n'y a toutefois aucun contact entre les deux parties pour le moment. D'ailleurs, Daniel Riolo ne croit pas à l'arrivée du Special One , et estime que si Luis Campos mise sur son compatriote, le message envoyé serait terrible.

«Le message que t'envoies c'est : "je vais bosser avec mes copains"»

« Déjà, personne ne sait si Campos sera encore là. Si tout le monde valse : une fois que Galtier sort, Campos sort, et une énième reconstruction avec d'autres hommes... Campos fait comme si de rien (n'était) et bosse, comme Galtier, même si on sait tous qu'il ne sera plus là. Que Campos veuille Mourinho, certainement, mais je trouve que le message que t'envoies c'est : "je vais bosser avec mes copains, je vais chercher les vieux de la vieille, les vieilles recettes. Le jeu que tu vas proposer, tu sais que tu vas t'emmerder. En championnat, Mourinho est un peu rincé" », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

«Mourinho, je n'y crois pas»