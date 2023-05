PSG : Riolo interpelle Messi pour son prochain club

Axel Cornic

La fin du contrat de Lionel Messi approche à grand pas et tout porte à croire qu’il quittera le Paris Saint-Germain moins de deux ans après son arrivée. L’Argentin semble en effet être arrivé au bout de son aventure parisienne et les évènements des derniers jours n’ont pas forcément œuvré en faveur d’une prolongation, avec la presse catalane qui s’enflamme désormais pour un retour au FC Barcelone.

Cet été devrait marquer la fin de l’histoire commune entre Lionel Messi et le PSG. Nous vous avions révélé l’automne dernier sur le10sport.com qu’une prolongation était possible, mais depuis énormément de choses se sont passées et la situation semble avoir radicalement changé. Désormais, plus question d’un nouveau contrat pour le septuple Ballon d’Or, qui se dirige doucement mais surement vers un départ de Paris.

Un retour à Barcelone ?

Mais pour aller où ? David Beckham aimerait l’attirer en MLS, alors que l’Arabie Saoudite serait prête à le couvrir d’or avec le plus gros contrat jamais vu pour un sportif. C’est pourtant le FC Barcelone qui fait parler, puisqu’en Espagne l’idée d’un retour de Lionel Messi passionne les foules. Pourtant, la situation économique du club catalan ne pousse pas vraiment à l’optimisme ! Il Corriere dello Sport a en effet récemment rappelé que le Barça devrait faire une économie d’au moins 205M€ sur sa masse salariale, afin d’espérer pouvoir retrouver son idole.

