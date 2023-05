PSG : Coup de tonnerre, Messi est pris au piège !

Pierrick Levallet

En fin de contrat dans quelques semaines, Lionel Messi pourrait bien quitter le PSG à l'issue de la saison. Le FC Barcelone rêve notamment de son retour et La Pulga n'est pas contre revenir en Catalogne. Le club blaugrana a alors envisagé l'hypothèse de lui donner un salaire très faible au vu de sa situation économique. Cependant, il serait impossible de voir l'Argentin débarquer sous ces conditions.

Plus le temps passe, plus la fin approche entre Lionel Messi et le PSG. Le contrat de l’Argentin arrive à son terme dans quelques semaines et il n’a toujours pas prolongé. Dans le même temps, le FC Barcelone rêve de son retour. Toutefois, la situation économique du club catalan rend l’opération délicate à boucler. Une solution a alors vu le jour : que Lionel Messi joue gratuitement ou alors avec un faible salaire. Elle pourrait d’ailleurs résoudre les problèmes du FC Barcelone dans ce dossier vu l’amour que le septuple Ballon d’Or porte à la formation blaugrana.

Voir Messi jouer gratuitement au Barça ? C'est impossible !

Cependant, Lionel Messi serait dans l’incapacité d’évoluer au FC Barcelone avec un bas salaire ou alors gratuitement pour plusieurs raisons à en croire les informations du journaliste France Football et L’Equipe Florent Torchut. En effet, un comité d’évaluation devrait analyser l’opérations sur différents critères si le Barça veut le signer.

Mercato - Messi : Ça part dans tous les sens pour le PSG https://t.co/R65ZyX7d8k pic.twitter.com/oOHU6cCwno — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Plusieurs conditions inspectées pour le retour de Messi en Catalogne

Une dizaine de facteurs seraient évalués : l’âge du joueur, la situation du marché, les termes du contrat, le nombre de sélections sur les deux dernières années, les récompenses individuels, les trophées internationaux remportés au cours des quatre années précédentes, les compétitions nationales des deux dernières années, le nombre de matchs joués sur les deux dernières saisons, la catégorie de sport dans lequel le club évolue et tout autre élément justifié et accrédité. Par ailleurs, l'article 105 bis des règles budgétaires de la Liga stipule que « des aspects tels que le coût d'acquisition du joueur, la valeur de sa clause de résiliation ou les éléments de rémunération disponibles seront pris en compte, sans préjudice d'autres aspects ».

Aucune exception, Messi doit passer par cet examen

Il n’existerait aucune exception pour les joueurs de 30 ou 35 ans. L’éventuelle arrivée de Lionel Messi devrait donc être soumise à cette évaluation. Par ailleurs, la commission pourrait demander à la Liga les anciens contrats du joueur dans le championnat pour se fixer une base. En revanche, elle ne peut pas forcer le PSG à donner le montant exact du salaire actuel de l’Argentin. À cause de cet examen, il serait impossible de voir Lionel Messi débarquer au FC Barcelone avec un salaire très bas. Le club catalan sait à quoi s’en tenir.