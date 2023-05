PSG : Coup de théâtre pour Messi, un surprenant projet dévoilé ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi serait susceptible de rejoindre un club de Saudi Pro League la saison prochaine. De quoi contrecarrer les plans du FC Barcelone. Pour autant, le Barça se préparerait à tout et prévoirait un assaut surprenant.

Lionel Messi fait tourner bien des têtes en coulisse du côté de l’Arabie saoudite. La semaine dernière, le champion du monde argentin s’est rendu à Riyad en tant qu’ambassadeur du tourisme. Mais il se pourrait à présent qu’il devienne un joueur à part entière du championnat saoudien la saison prochaine.

Un contrat en or en Arabie saoudite ? Le Barça se prépare au pire…

L ’AFP a révélé mardi en fin de matinée que l’affaire serait conclue entre le clan Lionel Messi et l’Arabie saoudite pour que l’Argentin y rejoigne Cristiano Ronaldo, mais en tant que rival à Al-Hilal vraisemblablement. Un salaire mirobolant l’attendrait en Saudi Pro League allant même jusqu’à 600M€ pour le montant total du contrat.

PSG : Coup de tonnerre pour Messi, son entourage donne son accord https://t.co/J44xEkjjXU pic.twitter.com/Lz66icrr4k — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Une alternative déjà trouvée pour Messi ?