L’OM a manqué le coche, il se livre totalement

Hugo Chirossel

Passé par le centre de formation de l’OM, Niels Nkounkou ne se sera finalement jamais imposé. Prêté par Everton à l’AS Saint-Etienne cet hiver, le joueur âgé de 22 ans impressionne depuis qu’il a posé ses valises dans le Forez. Il s’est récemment exprimé sur son passage au sein du club marseillais, dont il garde un bon souvenir.

Auteur de 6 buts et 8 passes décisives depuis son arrivée, Niels Nkounkou est un des hommes forts de l’ASSE en cette deuxième partie de saison. Le latéral âgé de 22 ans est un des grands artisans du redressement des Verts . Prêté par Everton lors du dernier mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne a une option d’achat de 2M€ pour le recruter définitivement. Mais avant de débarquer dans le Forez, Niels Nkounkou était également passé par l’OM.

« Je rêvais de suivre l’exemple de Maxime Lopez et Boubacar Kamara »

« J’ai beaucoup appris là-bas. Au début, ça fait tout drôle de s’entraîner avec ceux que tu es habitué à regarder à la TV ! Les Mandanda, Payet, Thauvin ou Amavi jouaient un peu le rôle de grand frère et faisaient vraiment tout leur possible pour nous aider, nous, les jeunes. Je rêvais de suivre l’exemple de Maxime Lopez et Boubacar Kamara qui étaient bien installés dans le groupe pro même s’ils étaient jeunes, qui jouaient déjà… On était plusieurs à demander conseil à Maxime et Boubacar sur quoi faire sur le terrain et en dehors parce qu’être professionnel, c’est aussi savoir gérer ce qu’il se passe hors du terrain », a déclaré Niels Nkounkou, dans un entretien accordé au site de la Ligue 2.

Nkounkou marqué par l’ambiance du Vélodrome