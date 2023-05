Un transfert à 2M€ prend forme, l’ASSE reçoit un gros message

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par Everton avec une option d'achat estimée à 2M€, Niels Nkounkou réalise une magnifique seconde partie de saison qui va permettre à l'ASSE de se maintenir en Ligue 2. Interrogé sur son avenir, le joueur formé à l'OM reconnaît qu'il aimerait désormais se stabiliser dans un club. Une aubaine pour les Verts ?

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a décidé de mener un recrutement hivernal très offensif pour éviter la relégation en National qui aurait pu être fatale au club du Forez. Dans cette optique, les Verts ont notamment obtenu le prêt de Niels Nkounkou en provenance d'Everton avec une option d'achat estimée à 2M€. Les Stéphanois aimeraient le conserver, et le piston gauche reconnaît qu'il aimerait enfin se stabiliser.

«J’aimerais trouver de la stabilité quelque part»

« J’aimerais me fixer dans un projet, ne plus me retrouver dans l’incertitude tous les étés, sans savoir où je vais faire la saison. J’aimerais trouver de la stabilité quelque part. Ces dernières années, j’ai beaucoup bougé, je me suis un peu éparpillé, et maintenant, j’ai envie de me poser », assure-t-il dans une interview accordée au site de la Ligue 2.

«Changer de club joue forcément sur ta tête»