PSG : Pour Zidane, le verdict est tombé

Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 3 avril, Zinédine Zidane figure dans les petits papiers du Real Madrid, aux côtés de Jürgen Klopp. Un intérêt confirmé par la presse italienne ce mardi soir. Mais en réalité, le champion du monde 1998 n'aurait que très peu de chances de revenir au sein du club espagnol.

En Europe, l'avenir de Zinédine Zidane fait l'objet de nombreuses spéculations. Alors que certains prédisent son retour pour l'été prochain, le technicien tricolore est associé à plusieurs équipes européennes, à commencer par le PSG. Le champion du monde 1998 serait, surtout, une piste des responsables basés à Doha. Pour l'heure, il n'existe aucune discussion entre les deux parties selon les informations du 10Sport.com, mais l'intérêt serait réel.

Le Real Madrid a tranché pour Zidane

Comme annoncé, également, par le 10Sport.com le 3 avril dernier, Zinédine Zidane est, aussi, présent dans la short-list du Real Madrid. Il faut dire que Carlo Ancelotti, courtisé par la Fédération brésilienne de football, n'est pas certain de rester au sein de la capitale espagnole, même si Florentino Perez s'était montré rassurant il y a quelques jours.

Ancelotti veut rester au Real Madrid