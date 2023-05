Messi, Osimhen… Toutes les infos mercato du 10 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Al-Hilal offre un salaire légendaire à Messi

Annoncé comme étant le grand favori à la signature de Lionel Messi, Al-Hilal est prêt à mettre le paquet pour récupérer l'attaquant du PSG. L'EQUIPE avance même des chiffres complètement fous dans ses colonnes du jour puisque le club saoudien lui proposerait un salaire annuel de 500M€ avec un contrat de deux années, plus une en option. Le dossier est encore loin d'avoir livré toutes ses vérités, puisqu'il se dit que l'épouse de Messi ne s'imagine pas vraiment vivre à Riyad, ce qui pourrait peser au moment de la décision finale.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Barcelone est limité pour Messi

Al-Hilal n'est pas le seul prétendant en course pour Lionel Messi, puisque le FC Barcelone rêve également d'un retour de l'actuel numéro 30 du PSG. Mais contrairement aux fortunes proposées par l'écurie saoudienne, le Barça sera très limité sur le plan financier, et L'EQUIPE annonce qu'avec sa stratégie, le club blaugrana ne pourrait offrir "que" 23M€ par an à Messi.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le clan Messi relance tout pour son avenir

Lundi, à l'occasion du Laurens World Sports Awards, le journaliste de CBS Sports Guillem Balague a eu l'occasion de discuter avec Lionel Messi et son père. Et il a fait le point sur l'avenir de l'attaquant argentin du PSG : « Rien n'est décidé. Quelqu'un a dit que l'accord avec l'Arabie Saoudite était en place et que c'est là que Messi ira. Je peux vous dire que le plan est " finissons la saison et voyons ce qui se passe, voyons quelles offres nous recevrons " et où il a envie d'aller. Mais sa priorité est de rester en Europe, mais pas au PSG. Donc, on verra », indique le journaliste.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG devra lâcher 160M€ pour Osimhen

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG sur le mercato, Victor Osimhen ne sera pas cédé facilement par Naples. En effet, selon les informations d' Il Mattino , il faudra débourser 160M€ pour recruter le buteur nigérian. Luis Campos est prévenu.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Osimhen, Kolo Muani… Le Bayern annonce la couleur