Mbappé attend du lourd, le PSG devra lâcher 160M€

Cet été, le PSG cherchera à recruter un avant-centre, notamment pour satisfaire Kylian Mbappé qui souhaite évoluer aux côtés d'un vrai attaquant de pointe. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées à l'image de celle menant à Victor Osimhen qui réalise une magnifique saison à Naples. Mais son prix à de quoi dissuader puisque le champion d'Italie réclamerait 160M€ pour son attaquant.

Après une saison poussive, le PSG devrait se montrer très actif sur le marché des transferts. Plusieurs chantiers sont ouverts par Luis Campos qui attend l'arrivée de nombreux joueurs, à différents postes. Néanmoins, le gros dossier devrait être le transfert d'un attaquant de pointe. Et pour cause, Kylian Mbappé espère voir un buteur débarquer afin de l'épauler. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées à l'image de Randal Kolo Muani, Harry Kane ou encore Victor Osimhen.

Pour Osimhen, Naples réclame 160M€

L'international nigérian semble d'ailleurs faire partie des priorités de Luis Campos qui connaît parfaitement son entourage puisque c'est lui qui l'avait recruté au LOSC, puis vendu à Naples. Et Victor Osimhen réalise une magnifique saison puisqu'il devrait terminer meilleur buteur de Serie A après le titre remporté par Naples. Des prestations qui ne font pas forcément les affaires du PSG puisque le prix de l'ancien buteur du LOSC s'envole. Réputé pour sa fermeté dans les négociations, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, réclamerait ainsi une fortune. Selon les informations d' Il Mattino , il faudra débourser 160M€ pour recruter Victor Osimhen.

La concurrence est rude pour le PSG

Et la concurrence qui afflue dans ce dossier ne risque pas de faire baisser le prix, bien au contraire, les enchères pourraient s'envoler. Et pour cause, de très grands clubs européens seraient également intéressés par Victor Osimhen à l'image de Manchester United ou encore du Bayern Munich. C'est donc une énorme bataille que s'apprête à livrer le PSG.