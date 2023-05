Messi - PSG : La bombe est lâchée, ça part dans tous les sens

Thomas Bourseau

Le clan Lionel Messi a démenti tout accord avec l’Arabie saoudite pour rebondir après le PSG. Le FC Barcelone resterait dans le coup et n’attendrait pas les bras croisés. Le plan est dévoilé par Le Parisien.

Direction l’Arabie saoudite pour Lionel Messi ? Et cette fois-ci il se pourrait bien que ce ne soit pas pour honorer ses obligations contractuelles en tant qu’ambassadeur du tourisme saoudien. L ’AFP a révélé mardi matin que l’affaire serait conclue entre les deux parties pour que l’attaquant du PSG débarque en Arabie saoudite la saison prochaine. On parle d’un salaire annuel compris entre 400 et 600M€.

Accord démenti avec l’Arabie saoudite, Barcelone peut rêver après que la Liga ait donné son aval

Cependant, le père et représentant de Lionel Messi, à savoir Jorge Messi, est passé par son compte Instagram mardi pour démentir une telle avancée avec l’Arabie saoudite, expliquant qu’aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison avec le PSG. De quoi redonner espoir au FC Barcelone qui aurait reçu le feu vert de la Liga pour son plan de viabilité économique selon Relevo .

Transferts : L’offre à 500M€ qui va secouer le mercato du PSG https://t.co/9RAN1SYaQi pic.twitter.com/ufgIPWv6V1 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Le Barça sort le grand jeu pour accueillir Messi