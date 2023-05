PSG : Incroyable, Mbappé est à inviter à partir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Courtisé par le PSG, selon nos informations exclusives, Rafael Leão serait sur le point de prolonger son contrat avec le Milan AC. Mais ce n'est pas tout puisque l'international portugais à demander à la star du club parisien, Kylian Mbappé, de le rejoindre en Italie. Un appel, qui pourrait ne pas laisser insensible le Français.

A la recherche de renforts offensifs, le PSG a débuté ses recherches sur le mercato. Conforté à son poste de conseiller sportif, Luis Campos a ciblé plusieurs de ses compatriotes comme Bernardo Silva, mais aussi Rafael Leão. Lié au Milan AC jusqu'en 2024, ce dernier ne laisse pas insensible le dirigeant parisien selon les informations exclusives du 10Sport.com . Malheureusement pour le PSG, Leão serait sur le point de prolonger son contrat avec le club italien. Pourtant, l'attaquant aurait apprécié évoluer avec Kylian Mbappé.

Rafael Leão invite Mbappé à le rejoindre

Lors d'un échange avec des supporters milanais, Leão a envoyé un message à Mbappé. « C'est le meilleur joueur que j'ai rencontré. Et il est déjà fan des Rossoneri, il devrait venir à Milan » a-t-il déclaré. Il faut rappeler que le joueur français avait déclaré sa flamme au Milan AC il y a quelques mois.

Mbappé avait clamé son amour pour le Milan AC