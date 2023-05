Mercato : Un projet inédit est proposé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG reste sur deux mercatos très décevants, Luis Campos sera attendu au tournant cet été, et ça devrait bouger à Paris. Cependant, David Ginola estime qu’il est temps de changer de stratégie de recrutement en misant sur les jeunes, notamment issus du centre de formation parisien. Et ainsi éviter de dépenser à tout-va.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, le recrutement s'appuie généralement sur l'arrivée de grandes stars. D'ailleurs, le club de la capitale est souvent critiqué pour ne pas assez miser sur les jeunes de son centre de formation. David Ginola regrette ainsi qu'il n'y ait pas plus de Titis qui s'imposent dans l'effectif du PSG.

«Qu’on n’en ait pas un ou deux, mais cinq ou six»

« Quand on prend le problème à l’envers, quand on ne définit pas une stratégie et quelque chose de bien précis avec des logiques… Il ne faut pas juste dire "il faut gagner ça", derrière il doit y avoir une logique, une stratégie, un plan et des choses vraiment concrètes. Je pense que ça n’a pas été le cas. Acheter des joueurs très chers n’est pas forcément la solution. Ça peut l’être à l’instant T avec une ou deux stars, mais autour de ça il faut construire un club et des valeurs en faisant sortir des joueurs de l’académie et faire en sorte que des joueurs qui arrivent à 13 ans puissent jouer un jour dans l’équipe première. Qu’on n’en ait pas un ou deux, mais cinq ou six. Là, c’est la véritable réussite pour un club de football », assure l'ancien joueur du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport , avant de poursuivre.

«On construit quelque chose sur une base solide»