Le PSG prépare un transfert à 60M€, la bataille est lancée

Après Milan Skriniar, qui débarquera libre cet été, le PSG pourrait se lancer sur les traces d’un autre défenseur lors du mercato, et le profil de Kim Min-Jae plairait particulièrement à Luis Campos. Le Sud-coréen sort d’une belle saison avec le Napoli, fraîchement sacré en Serie A et disposé à acter son transfert.

Malgré l’arrivée programmée de Milan Skriniar, qui devrait être officialisée une fois son contrat achevé avec l’Inter, le PSG pourrait encore se montrer actif pour renforcer une charnière centrale qui risque, comme le reste de l’effectif, de subir de gros changements. L’avenir de Sergio Ramos reste en effet incertain alors que l’ancien du Real Madrid est libre en fin de saison tandis que Presnel Kimpembe pourrait plier bagage. Le PSG surveillerait ainsi le marché des défenseurs et pourrait, encore, trouver son bonheur en Serie A.

Kim Min-Jae plaît au PSG

En effet, le profil de Kim Min-Jae ne laisse pas indifférent Luis Campos, alors que le Sud-Corréen de 26 ans sort d’une saison solide avec le Napoli, fraîchement sacré champion d’Italie. Un intérêt confirmé ce dimanche par Téléfoot , alors que d’autres cadors sont à l’affût.

Naples aurait accepté le départ de Min-Jae