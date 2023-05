PSG : Une stratégie inédite se met en place pour Messi

Jean de Teyssière

Lionel Messi et le Paris Saint-Germain : l'histoire est terminée. Commencée en 2021, elle n'a pas eu la conclusion tant voulue, à savoir remporter une Ligue des Champions. Face à ce départ, le septuple Ballon d'Or va devoir se trouver un point de chute. A 36 ans cette année, l'attaquant du PSG pourrait bien filer en Arabie Saoudite, ou un contrat XXL lui est proposé. En plus du contrat, le royaume veut faire venir tous les proches de Messi pour le convaincre de poser ses valises dans la péninsule arabique.

Si l'on pouvait croire que les récents évènements, notamment la suspension pendant deux semaines de Lionel Messi par le PSG suite à son voyage no-autorisé par le club en Arabie Saoudite pouvait ternir les relations et empêcher une prolongation de contrat, il n'en est rien. Tout simplement parce que la décision des Messi de ne pas continuer l'aventure avec le PSG avait été prise avant ces récents évènements. De toute façon, le royaume d'Arabie Saoudite met toutes les chances de son côté pour attirer la Pulga.

Le Barça rejoint Messi en Arabie Saoudite...

Le plan mis en place par l'Arabie Saoudite pour faire venir Lionel Messi est clair : tout faire pour que Messi se sente bien en Arabie Saoudite. Pour ça, les Saoudiens sont prêts à tout, y compris ramener tous les joueurs les plus proches de Messi en Arabie Saoudite. Selon L'Equipe , ses amis du Barça, avec qui il est encore très proches, Sergio Busquets et Jordi Alba pourraient ainsi être amené à quitter le Barça et rejoindre eux-aussi l'Arabie Saoudite. Une solution qui pourrait être simple sachant qu'il ne reste qu'une année de contrat à Jordi Alba et que Sergio Busquets sera en fin de contrat le même jour que le numéro 30 du PSG, en juin prochain.

...l'Argentine aussi