PSG : C’est terminé pour Messi

Jean de Teyssière

Malgré un accord de principe trouvé entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi durant la Coupe du monde au Qatar, les discussions pour une prolongation de contrat n'ont pas abouti et le numéro 30 du PSG devrait quitter le club libre à la fin de son contrat, fin juin 2023. La récente affaire concernant son voyage n'a pas changé les plans de Messi, qui avait déjà pris la décision de quitter le club.

Sauf improbable retournement de situation, Lionel Messi devrait quitter le club du PSG à l'issue de la saison, lorsque son contrat courant jusqu'en juin 2023 expirera. Jusque là, de nombreuses destinations sont évoquées, comme le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis. Mais dans le football, rien n'est acté avant que cela soit officiel car des rumeurs propagées par Times évoquent une offre de dernière minute de la part du PSG pour prolonger Messi. Mais la presse française voit une fin d'aventure avec aucune possibilité de retour en arrière.

Messi et le PSG : la fin est actée

Le récent voyage en Arabie Saoudite de Lionel Messi, non autorisé par le club aura-t-il un impact sur l'avenir de la Pulga au sein du club de la capitale ? Non, selon L'Equipe . Le départ de Lionel Messi du PSG à l'issue de son contrat était acté avant son départ à Riyad, la capitale saoudienne. Jusqu'à ce voyage, des deux côtés, on ne comptait revenir sur cette décision de ne pas prolonger le contrat du septuple Ballon d'Or. Et les récents évènements n'ont sans doute pas aider à renverser la situation vers une prolongation.

Scandale au PSG, Messi calme tout le monde https://t.co/toFQaA7H2y pic.twitter.com/1b4j6Gc0AV — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Campos construit un effectif sans Messi