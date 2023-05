PSG : Nouvelle annonce du clan Messi sur son mercato

Thomas Bourseau

Dans un petit peu plus d’un mois, le contrat de Lionel Messi prendra fin au PSG. L’occasion pour son biographe et journaliste Guillem Balague de remettre les choses au clair après le démenti de Jorge Messi au sujet d’un accord pour une arrivée en Arabie saoudite.

Le 30 juin prochain, le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration au PSG. Et en l’état, force est de constater qu’une éventuelle prolongation de contrat n’est plus d’actualité. Suspendu par le Paris Saint-Germain en raison d’une procédure disciplinaire après son voyage non autorisé en Arabie saoudite la semaine dernière, Messi voit son divorce avec le PSG se former de plus en plus.

«Il n'y a absolument rien avec aucun club»

L ’AFP est même allé plus loin mardi matin en annonçant que l’affaire était conclue entre le clan Lionel Messi et l’Arabie saoudite. Père et représentant de l’attaquant du PSG, Jorge Messi a publié cet extrait entre autres sur Instagram mardi. « Il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG ».

«Rien n'est décidé. Sa priorité est de rester en Europe»