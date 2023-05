PSG : Pour, Zidane c’est terminé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison arrive quasiment à son terme, le PSG pourrait connaître de grands changements dans les prochaines semaines. Y compris sur son banc de touche. Ainsi, l'avenir de Christophe Galtier semble très incertain, mais le rêve menant à Zinedine Zidane prend fin pour le Qatar.

La PSG devrait connaître d'importants bouleversements. Un mercato ambitieux est attendu, tandis que sur le banc, l'avenir de Christophe Galtier est également incertain. Il faut dire que pour sa première saison sur le banc parisien, l'ancien coach de l'ASSE peine à convaincre et le Qatar continue de chercher un nouvel entraîneur.

EXCLU @le10sport : Il n’y a pas le début d’une discussion entre le PSG et José Mourinho▶️ Galtier a de grandes chances de poursuivre, Paris ne cherche pas de nouveau coach▶️ Aucune discussion directe ou indirecte avec Mourinhohttps://t.co/fITVMbciG0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 8, 2023

Zidane au PSG, c'est très compliqué

Depuis plusieurs années, le rêve des Qataris se nomme Zinedine Zidane, qui est toujours libre depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid. Néanmoins, selon les informations de Foot Mercato , l'ancien numéro 10 des Bleus ne prendra pas la succession de Christophe Galtier au PSG. Ce dossier est très compliqué.

Pour Mourinho aussi c'est non