Transferts : Ça bouge pour Messi avec une offre absurde !

Jean de Teyssière

La saison 2022-2023 de Ligue 1 arrive à son terme et le championnat français sait qu'il ne verra plus Lionel Messi, septuple Ballon d'Or, arpenter les terrains français la saison prochaine. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Messi a reçu une offre ferme venant d'Arabie Saoudite ou la somme folle de 500M€ est annoncée. Du côté du FC Barcelone, on ne lâche pas l'affaire et si les calculs sont bons, une offre ridicule à côté de ce que propose l'Arabie Saoudite va lui être faite.

Expirant en juin 2023, le contrat de Lionel Messi avec le PSG ne sera pas prolongé. Malgré de nombreuses discussions et négociations, aucune entente entre les deux camps n'a été trouvée et Lionel Messi se dirige vers un départ. Il ne reste maintenant plus qu'à trouver sa future destination et les prétendants ne manquent pas. L'Arabie Saoudite est la plus proche de faire venir Messi mais le Barça, malgré l'annonce d'hier reste confiant et prépare une offre...dérisoire.

En Arabie Saoudite, Messi gagnera 1Md€ sur deux ans

L'AFP annonçait ce mardi que l'affaire était conclue entre Lionel Messi et l'Arabie Saoudite. Dans l'après-midi, le père et agent de Messi, Jorge, publiait un démenti. Mais ce mercredi, L'Equipe annonce que l'offre venant d'Arabie Saoudite est une offre record, jamais vue dans le monde du sport. En cas de signature dans le championnat saoudien, Lionel Messi gagnerait 500M€ par an. Avec un contrat estimé à deux ans, plus une année en option, la barre du milliard d'euros pourrait être franchie...

PSG : Nouvelle annonce du clan Messi sur son mercato https://t.co/TvKGcaCu68 pic.twitter.com/j671fDRpUH — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

A Barcelone, Messi gagnera 46M€ sur deux ans