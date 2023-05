PSG : Transfert annoncé pour Messi, Cristiano Ronaldo peut enrager

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie saoudite rêve de mettre la main sur Lionel Messi, arrivant à la fin de son contrat avec le PSG. Les deux parties sont en discussion et un accord verbal aurait même été trouvé, ce qui pourrait amener l’Argentin à obtenir un salaire historique, bien supérieur à celui que perçoit actuellement l’ancienne star du Real Madrid.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo va-t-elle reprendre du côté de l’Arabie saoudite ? Alors que l’aventure parisienne de l’Argentin touche à sa fin, ce dernier disposerait d’un accord verbal avec les dirigeants saoudiens, prêts à offrir un salaire record au numéro 30 du PSG.

PSG - Messi : Un plan machiavélique est dévoilé https://t.co/NcijbMr5Du pic.twitter.com/0f3HKsusw5 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Un salaire à 500M€ offert à Messi

Selon L’Équipe , les dirigeants saoudiens proposeraient en effet un contrat de deux saisons plus une en option à Lionel Messi, avec à la clé un salaire annuel de 500M€ auquel s’ajouteraient divers bonus et clauses. Soit plus du double que les émoluments actuels de Cristiano Ronaldo, percevant 200M€ à Al-Nassr. D'après des sources locales citées par l' AFP , l'affaire serait même « conclue », ce qu'a démenti par la suite le père de l'Argentin.

Le record de Cristiano Ronaldo pourrait déjà voler en éclat

Mais s’il venait effectivement à apposer sa signature sur le contrat offert par l’Arabie saoudite, Lionel Messi pourrait alors exploser le salaire déjà historique de son rival portugais. Les dirigeants du pays ont conscience qu’il faudra proposer du lourd pour convaincre le septuple Ballon d’Or de rejoindre leur championnat où évolue déjà Cristiano Ronaldo.