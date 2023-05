Le PSG fait une grande annonce sur Lionel Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour à l’entraînement cette semaine après avoir été initialement suspendu par le PSG en raison d’un voyage non autorisé en Arabie Saoudite, Lionel Messi réintègre donc pleinement l’effectif de Christophe Galtier. Et l’entraîneur du PSG annonce même sa titularisation pour le match contre Ajaccio samedi, au Parc des Princes.

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir étant donné que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Lionel Messi a fait polémique ces derniers jours. L’attaquant argentin s’était en effet rendu coupable, en début de semaine dernière, d’un déplacement en Arabie Saoudite qui n’avait pas été autorisé par sa direction. Le PSG avait alors décidé de le suspendre pour une durée de 14 jours, mais après une vidéo d’excuses diffusées sur ses réseaux sociaux, Messi a permis un retour à la normale.

PSG : Il dévoile ses conditions pour le transfert de Messi https://t.co/vGhShQERIE pic.twitter.com/CxX0LuLMkQ — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Galtier heureux du retour de Messi

En effet, le numéro 30 du PSG a repris l’entraînement de manière normale cette semaine, et Christophe Galtier s’est confié ce vendredi en conférence de presse sur cette réintégration de Messi après sa suspension : « Concernant la sanction, comme je l'avais dit la semaine dernière, je ne la commente pas. Par contre, on a, avec plaisir, accueilli le retour de Leo. Il s'est entraîné tout au long de la semaine avec beaucoup d'envie et de détermination. Avec une envie de jouer pour l'équipe », indique l’entraîneur du PSG. Et ce n’est pas tout.

Messi va débuter contre Ajaccio