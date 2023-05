PSG : Il règle ses comptes après le séisme

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parmi les plus gros scandales de l’histoire du PSG, l’affaire Periscope de Serge Aurier occupe une place à part puisqu’elle a été l’un des premières affaires extrasportives majeures de l’ère QSI dans la capitale. Et le latéral droit ivoirien lâche toutes ses vérités à ce sujet et règle ses comptes avec son ancienne direction.

Les faits datent du 14 février 2016, au moment où il était pourtant un joueur majeur du PSG et considéré comme l’un des meilleurs latéraux droit d’Europe : Serge Aurier déclenchait un énorme scandale en insultant dans un live Periscope Laurent Blanc, son entraîneur de l’époque, et taclait également certains de ses coéquipiers du PSG comme Zlatan Ibrahimovic et Salvatore Sirigu. Un épisode qui avait provoqué le déclin de l’international ivoirien, qui avait fini par quitter le PSG un an et demi plus tard.

« Sur le coup je le dis comme ça, c'est une frustration »

Dans un entretien accordé au Média Carré, Serge Aurier justifie ses agissements de l’époque sur ce scandale : « Vous savez, je savais même pas ce que c'était à la base. C'est ça la vraie réponse. Sinon, si je savais quel était le concept, je ne l'aurais jamais fait de la vie. Le piège, c'est ça. Il y a des nouveaux réseaux qui sortent et je me suis fait avoir. Pour les jeunes de demain, il faut faire attention. J'ai dit ce que j'ai dit... C'est comme quand tu es au taf et que ton patron il te casse les c*uilles, tu dis des trucs en off. Sur le coup je le dis comme ça, c'est une frustration, mais ce n'est pas une pensée sur la personne », lâche l’ancien latéral droit du PSG.

« On pense tous du mal de nos patrons »