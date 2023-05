Mercato : Le PSG tremble pour le «nouveau Pogba»

Florian Barré

Au vu du fiasco cette saison, le PSG a d’ores et déjà annoncé la refonte de son effectif. Luis Campos travaille d’arrache-pied en quête de pépites capables d’apporter rapidement au club de la capitale. Dans cette optique-là, le Portugais cible depuis plusieurs mois le milieu du Benfica Cher Ndour. Alors que la concurrence était déjà forte, Manchester City s’est ajouté au dossier.

La fin de saison approche et la fenêtre des transferts aussi. Le PSG attend avec impatience l’ouverture de celle-ci pour procéder au recrutement d’un certain nombre de joueurs. Luis Campos cible plusieurs postes comme l’a révélé Téléfoot dimanche dernier : un attaquant de surface, un attaquant mobile, un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier droit. Parmi les milieux de terrains lorgnés, le jeune italien de 18 ans Cher Ndour plaît beaucoup au club de la capitale.

Le PSG a du souci à se faire

Malheureusement pour le PSG, d’autres grosses écuries européennes suivent attentivement le dossier. En plus de Manchester United, la Juventus et l’AC Milan, Manchester City envisage de recruter le milieu du Benfica Lisbonne selon SunSport . De surcroît, les dépisteurs citizens l’auraient suivi de près lors des matchs en club et chez les jeunes en sélection italienne.

Ndour snobe tout le monde ?

Le média britannique affirme également que Cher Ndour, comparé à Paul Pogba dont il est fan, ne devrait pas rejoindre la Juventus bien que l’international français y soit. Un retour dans son pays natal, en Italie, ne serait absolument pas au goût du jour. Pour rappel, le journaliste Nicolo Schira confirmait il y a quelques jours l’information dans laquelle Cher Ndour allait prolonger son aventure au Portugal jusqu’en juin 2028. Reste à attendre le choix du jeune milieu de terrain.