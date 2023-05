La rupture est actée, le PSG sort du silence

Amadou Diawara

En guerre avec le PSG, le CUP a décidé de mettre un terme à ses activités jusqu'à nouvel ordre. Alors que groupe de supporters parisiens est prêt à arranger les choses avec son club, la direction rouge et bleu est, elle aussi, disposée à faire table rase du passé.

Alors que le PSG enchaine les contre-performances depuis le début de l'année 2023, le CUP a tenu à manifester son mécontentement ces derniers jours. En effet, le groupe de supporters a affiché des banderoles hostiles à Nasser Al-Khelaïfi, avant d'insulter à la fois Christophe Galtier, Marco Verratti, Leo Messi et Neymar devant la Factory. De surcroit, plusieurs membres du CUP ont réclamé le départ du numéro 10 du PSG devant son domicile.

En froid avec le PSG, le CUP stoppe ses activités

Malgré une réunion ce mardi soir, le PSG et le CUP n'ont pas réussi à calmer les tensions. Par conséquent, le Collectif Ultras Paris a décidé de stopper ses activités jusqu'à nouvel ordre.

Le PSG et le CUP prêts à se réconcilier