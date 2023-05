Le PSG snobé sur le mercato, Mbappé peut enrager

Florian Barré

Alors que le PSG attend du renfort à plusieurs postes pour ne pas réitérer le fiasco de cette saison, Luis Campos s’attelle déjà sur le mercato estival. Comme nous l’avons avancé il y a quelques semaines, Rafael Leão plaît au PSG qui recherche un joueur dans son profil pour accompagner Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Problème, le jeune Portugais voit son avenir ailleurs.

Après sa nouvelle désillusion en C1, le PSG entend construire une équipe autour de Kylian Mbappé. Dans cette optique, Luis Campos préparerait déjà son recrutement pour la prochaine fenêtre de transfert. Comme vous l'a révélé le 10sport.com, le joueur du Milan AC, Rafael Leão, fait partie des gros coups envisagés par le club de la capitale. Pour autant, la piste menant au Portugais s’est vivement refroidie ce mercredi.

Maldini met un stop au PSG

Lors de l’avant-match de entre l'Inter Milan et le Milan AC en demi-finale aller Ligue des champions, le directeur technique des Rossoneri Paolo Maldini a confirmé que Rafael Leão était tout proche de prolonger dans son club jusqu’en 2028 avec un salaire de 7M€ par an, plus 2M€ de prime à la signature : « Oui, nous sommes proches d'un accord, la volonté du club et du garçon a pesé. Nous nous sommes mis d'accord sur les derniers détails. Ce n'était pas facile mais nous sommes prêts à le faire signer » a déclaré le mythique défenseur du Milan.

Qui pour accompagner Mbappé ?

Le PSG devra donc rapidement se pencher sur une autre piste. Depuis quelques semaines, les noms de Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Francfort) reviennent fréquemment sur la table. Harry Kane (Tottenham) aussi, dans un rôle différent, plairait à Luis Campos. Plus récemment, c’est l’ailier Moussa Diaby qui a été lorgné par le Portugais pour un retour dans son club formateur en provenance du Bayer Leverkusen. Dans tous les cas, le club de la capitale devra sortir le chéquier pour s’offrir l’une de ces stars.