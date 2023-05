Neymar se fait recaler, panique au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une nouvelle saison poussive, Neymar pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Le Brésilien n'entre plus dans les plans du club de la capitale, et pour la première fois depuis 2019, le joueur ouvrirait la porte à un départ. Encore faut-il trouver un club acquéreur. Et ce ne sera pas le FC Barcelone.

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Neymar pourrait finir sa carrière au PSG, dix ans après son transfert record à 222M€. Cependant, après une nouvelle saison décevante, le Brésilien n'est plus en odeur de sainteté, et comme l'été dernier, il pourrait être poussé au départ par la direction parisienne. Et cette fois-ci, le numéro 10 de la Seleçao n'exclut de partir.

Neymar attaqué, le PSG s’en frotte les mains https://t.co/qVtxPkts74 pic.twitter.com/3H3Zpz6m8i — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Le Barça n'a jamais pensé à un retour de Neymar

Reste désormais à savoir où pourrait rebondir Neymar. Ces derniers jours, l'hypothèse d'un retour au FC Barcelone a circulé. Néanmoins, selon les informations de SPORT , le Barça n'a jamais envisagé la possibilité de rapatrier le Brésilien, contrairement à l'été 2019. Neymar n'a jamais fait partie des noms étudiés pour renforcer l'effectif catalan.

La Premier League, seule option pour Neymar ?

Par conséquent, il reste désormais peu d'options pour Neymar qui se verrait bien en Premier League où Chelsea, Newcastle et Manchester United ont été annoncés comme de possibles prétendants ces derniers mois. Encore faut-il qu'un club puisse se permette un tel investissement.